Україна планує увійти в листопад із запасами газу в сховищах до 15 мільярдів кубометрів, – "Нафтогаз"

Україна планує увійти в листопад 2022 року із запасами у підземних сховищах газу (ПСГ) на рівні 14,4-15 млрд кубометріів.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"За поточних тенденцій ми вийдемо на 1 жовтня трохи більше 14 млрд кубометрів, на 1 листопада ми можемо вийти від 14,4 млрд кубометрів до 15 млрд кубометрів", – сказав Вітренко.

Як повідомлялося, станом на початок серпня запаси газу в українських сховищах перевищили 12 млрд кубометрів, а на складах ТЕС і ТЕЦ уже накопичено 1,83 млн тонн вугілля від запланованих 2,5 млн тонн.