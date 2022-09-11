Саудівська Аравія в жовтні знизить ціни на нафту

Саудівська держкомпанія Saudi Aramco в жовтні 2022 року знизить ціни на нафту, що експортується, для покупців із усіх регіонів за винятком США.

Вартість основного сорту Arab Light, що поставляється в Азію, зменшиться на $3,95 за барель. У результаті він коштуватиме на $5,85 за барель більше, ніж кошик нафти Омана та Дубая. Інші сорти подешевшають на $3-4,5 за барель, передає Інтерфакс-Україна.

Для клієнтів із Північно-Західної Європи та країн Середземномор'я ціни практично на всі марки саудівської нафти будуть зменшені на $2 за барель.

Тим часом паливо, що експортується в США, подорожчає на $0,5 за барель. Не зміниться тільки ціна Arab Light, вона, як і раніше, буде на $6,15 за барель вище за котирування бенчмарку Argus Sour Crude Index.

Раніше повідомлялося, що міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7), до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США, на зустрічі 2 вересня домовились про запровадження граничних цін на нафту з Росії, цей процес планується завершити до 5 грудня.