Із українських портів вийшло ще п’ять суден з агропродукцією для Африки та Європи

Уранці 10 вересня, в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 5 суден. На їх борту 90 тис. тонн української агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що судна прямують в напрямку країн Африки та Європи.

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,6 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшли 113 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Крім того, 9 вересня до Судану прибув балкер Seaeagle з 65 тис. тонн української пшениці, який вийшов з порту "Чорноморськ" 26 серпня. Зазначається, що з початку реалізації "зернової ініціативи" в країни Африки уже відправлено 16 суден з майже 500 тис. тонн продовольства.

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Як повідомлялося, днями президент РФ Владімір Путін заявив про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. За даними Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн зерна, в Європу – 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".