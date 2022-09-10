США пригрозили компаніям штрафами за спроби обійти обмеження цін на російську нафту

США пригрозили санкціями компаніям, які спробують закуповувати нафту з Росії за цінами вищими за встановлений Вашингтоном та його партнерами ліміту.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США опублікувало попереднє керівництво з реалізації заходів "стелі цін" на російську нафту, передає Forbes.

США, зокрема, залишають за собою право вводити санкції проти компаній, які вирішать закуповувати нафту з Росії за ціною, вищою за встановлений ліміт, і робити при цьому спроби скористатися послугами компаній, що забезпечують морські перевезення нафти.



Ці компанії, а також ті, хто надають неправдиву інформацію про постачання в документах, "можуть стати об'єктами примусових заходів у зв'язку з порушенням санкційного режиму (у тому числі грошові штрафи)", йдеться в документі.



Компаніям, які дотримуватимуться ліміт цін, влада США дозволить надавати послуги, пов'язані з морськими перевезеннями російської нафти. Перелік таких послуг буде опубліковано пізніше – це може бути страхування, брокерські послуги, заправка судна паливом та інше.



Мінфін США зазначив, що компанії, які захочуть придбати російську нафту відповідно до ліміту, повинні будуть надати постачальникам послуг документацію, що підтверджує купівлю палива за ціною, яка дорівнює або нижча за граничне обмеження.



Дотримуватися вимог про документацію та сертифікацію економічні агенти будуть на трьох рівнях.

По-перше, ті, хто має прямий доступ до інформації (сировинні брокери та нафтопереробники) повинні зберігати та на запит надавати для перевірки регуляторам рахунки-фактури, контракти, рахунки.

По-друге, банки, тобто ті, хто може запитувати інформацію про ціни, і ті, хто не має прямого доступу до такої інформації (страховики, провайдери P&I-страхування), повинні будуть збирати з клієнтів підтвердження того, що вони купують нафту відповідно до обмеження.

Водночас при сумлінному дотриманні вимог щодо збору документації провайдери послуг будуть звільнені від ризику санкцій, якщо їхні клієнти фальсифікували документи про ціну або надали невірні дані, наголосило американське відомство.



Мінфін підкреслив, що заборона на імпорт російської нафти, яку США запровадили у березні, залишається чинною.

Як повідомлялося, 2 вересня країни "Великої сімки" домовились про обмеження цін на російську нафту. Цей процес планується завершити до 5 грудня. Максимальну ціну на російську нафту планується встановити ​​на рівні, який визначить коаліція країн, що долучаться до цієї ініціативи. При цьому рівень максимальної ціни переглядатиметься за потреби. За даними агентства Bloomberg, йшлося про обмеження цін у діапазоні між $40 і $60 за барель.