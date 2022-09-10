Україна отримає від МБРР ще $530 мільйонів
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Україна отримає близько $530 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"На сьогоднішньому засіданні Уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету. Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань", – зазначив він.
За словами очільника уряду, кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.
Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що у серпні обсяг зовнішньої допомоги України становив рекордні з початку війни $4,6 млрд.