Кабмін відтермінував сплату митних платежів за імпорт товарів оборонного призначення

Кабінет міністрів урегулював деякі питання сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

"Установити, що в період воєнного стану відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення відповідно до закону України "Про оборонні закупівлі", кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено Міністерство оборони, здійснюється на строк 90 календарних днів", – сказано в документі.

Ця постанова набуває чинності з дня її опублікування.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ц 2023 році на сектор безпеки та оборони буде направлено більше 1 трлн грн.