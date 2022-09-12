Україна буде готова до переговорів про повноцінне членство в ЄС наприкінці 2022 року, – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що наприкінці поточного року Україна буде готова до початку переговорного процесу щодо повноцінного членства у Європейському Союзі.

Про це Стефанчук заявив у ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Я дуже сподіваюся, що буквально до кінця осені і парламент, і всі наші суб'єкти євроінтеграційного процесу виконають покладені на них зобов'язання. І я думаю, я дуже сподіваюся, що наприкінці року Україна буде готова до початку переговорного процесу про повноцінне членство в Європейському Союзі. Далі, безумовно, це буде, скажімо так, ще великий шлях, але це вже буде кінцева відправна точка, де ми бачимо успішний фініш завершення євроінтеграції в Україні", – сказав Стефанчук.

Вінр наголосив, що на сьогоднішній день український парламент перебуває на стадії виконання практично всіх вимог, які Європейська комісія висунула перед Україною для збереження статусу кандидата в члени та можливості розпочати переговори про повноцінне членство у Євросоюзі.

"Усі необхідні законопроекти розроблено: деякі прийняті у першому читанні, деякі – загалом" –- зазначив Стефанчук.