Україна сподівається отримати ще 3 мільярди євро від ЄС у жовтні, – Шмигаль

Україна очікує надходження другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу у 5 млрд євро у вигляді кредиту до кінця вересня та 3 млрд євро останнього траншу у вигляді гранту у жовтні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 17-й щорічний зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми зараз буквально до кінця цього місяця очікуємо на 5 млрд євро макрофінансової допомоги, це кредит. І також, друга частина цього 8-мільярдного траншу, 3 млрд євро у жовтні місяці, які будуть надані Україні у вигляді грантової підтримки", – сказав він.



Шмигаль уточнив, що днями обговорив це питання із Європейською комісією.



Прем'єр додав, що Україна також отримала підтримку від президента США Джозефа Байдена у вигляді пропозиції про виділення додатково $11,7 млрд і сподівається на схвалення його Конгресом. Частиною цього нового пакету є $3,4 млрд "негайної підтримки для виживання" на відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

Інші 8 млрд євро, як очікувалося, повинні були надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Однією з названих причин є дискусія в якому вигляді надавати ці кошти: у вигляді кредитів або грантової допомоги.