США припинили купувати чорні метали з Росії

Ввезення чорних металів з РФ до США практично обнулилося за липень 2022 року.

Це випливає з даних Бюро переписів США, передає "Комерсант" із посиланням на РБК.

Так, у липні США закупили чорні метали з Росії на $0,6 млн порівняно з $201 млн у червні.



У 2021 році на США припадало 9% постачання чорних металів з Росії. Минулого року США ввезли чорні метали з Росії на суму $2,77 млрд (у середньому $230 млн щомісяця). У липні 2022 року імпорт російських феросплавів та напівфабрикатів із заліза та сталі, на які припали основні поставки в межах чорних металів, впали до $0,4 млн і нуля (порівняно з $112,5 млн і $88 млн у червні).



Закупівлі чорних металів знизилися через те, що 7 квітня США позбавили Росію статусу найбільшого сприяння торгівлі. У червні імпортний тариф на сталь та кілька видів сталевої продукції було підвищено до рівня 35%.



Також знизилися постачання металів, які не потрапили під санкції та тарифи. Імпорт російських металів із платинової групи (паладій, платина, родій) до США у липні становив $34 млн порівняно $76 млн у червні та $258,5 млн у травні. На РФ припадає близько 40% світових поставок первинного паладію.



Водночас у червні та липні закупівлі сталі з Росії збільшила Індія. За даними індійської митниці, імпорт чорних металів із Росії у липні у річному вираженні збільшився у п'ять разів – до 29,7 тис. тонн. У серпні Індія збільшила імпорт готової сталі на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 442 тис. тонн.