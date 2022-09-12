МВФ обговорить екстрене фінансування для України, – Reuters

Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування для України та країн, які зіткнулися з викликаними війною ціновими стрибками на продовольство, і обговорить ці заходи на засіданні виконавчої ради 12 вересня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.



План, про який раніше не повідомлялося, буде представлено на неформальному засіданні ради.



Це дозволить МВФ допомогти Україні та іншим країнам, які сильно постраждали від війни РФ в Україні, не висуваючи умов, передбачених у програмі регулярного фінансування. Розмір і обсяг заходів поки невідомі.



За словами джерел, офіційне голосування на підтримку цього заходу, розробленого співробітниками МВФ в останні місяці, очікується до щорічних зборів Фонду в жовтні.



Джерела видання зазначили, що в разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам позичати до 50% своєї квоти МВФ у межах інструменту швидкого фінансування МВФ та інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.



"Концепція проста, але вона може допомогти багатьом країнам", – каже один зі співрозмовників.

Ціни на харчі зросли в усьому світі після початку війни через блокування шляхів постачання, санкції та інші торгові обмеження, хоча угода за посередництва ООН, яка дозволила відновити експорт зерна з українських портів минулого місяця, почала сприяти покращенню торгових потоків і зниженню цін останнім часом.

Багато африканських країн та інші бідні країни, які страждають від нестачі продовольства і гострого голоду, вимагали збільшення коштів, але було не відразу зрозуміло, скільки країн зажадають додаткової фінансової допомоги.

Пропозиція МВФ пропонує певну обмежену допомогу Україні, але офіційні особи кажуть, що їм потрібен "повноцінний" пакет фінансування, оскільки вони намагаються зберегти роботу українського уряду, ведучи першу велику війну в Європі після Другої світової війни.



Минулого тижня представник МВФ сказав Reuters, що Фонд "продовжує тісно співпрацювати з українською владою і наразі вивчає всі можливі варіанти надання подальшої підтримки Україні в цих складних обставинах".



Закордонні кредитори України підтримали дворічне заморожування виплат за міжнародними облігаціями на майже $20 млрд, але країна повинна провести виплати основного боргу в розмірі $635 млн за раніше отриманими кредитами МВФ, починаючи з середини вересня.

Наприкінці липня голова Національного банку Кирило Шевченко розповідав, що країна хоче до кінця року укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд, що має допомогти відновленню зруйнованої війною національної економіки.

Шевченко висловив сподівання, що МВФ надасть Україні до $20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF). Така програма, обсягом $20 млрд, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.