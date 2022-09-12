Кількість виявлених підроблених гривень із початку року впала в 4 рази, – Нацбанк

За сім місяців 2022 року кількість виявлених підроблених гривень впала вчетверо.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олексій Шабан під час Cash Handling Conference у Варшаві.

"За січень-липень 2022 року в Україні з обігу було вилучено в чотири рази менше підроблених банкнот гривні, ніж за аналогічний період торік", – зазначив він.

За його словами, більшість із них низької якості та імітують банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень (зразка 2006 року випуску) та 200 гривень (зразка 2007 року випуску).

Наголошується, що навіть під час війни Нацбанк не припиняв здійснювати моніторинг вилучення з готівкового обігу підробок гривні.