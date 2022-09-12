Сервіс "Електронна черга" на прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні

У жовтні на прикордонних пунктах пропуску запрацює сервіс "Електронної черги".

Ппро це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

"На першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному з пункту пропусків. У тестовому режимі працюватиме web-портал з можливістю запису у чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок", – зазначив він.

За його словами, система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритизації вантажів. Система самостійно зможе управляти потоками вантажів у залежності від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації.

Заступникміністра підкреслив, що використання е-черги буде повністю безкоштовним для перевізників.

"Ми свідомі того, що сама по собі електронна черга не вирішує питання простою вантажів. Це залежить виключно від пропускної здатності прикордонних пунктів пропуску. Між тим попереду – зима. Очікування черги вздовж трас у мороз, по-перше, некомфортно, по-друге призводить до додаткових витрат водіїв.

Е-черга надаватиме зручний та зрозумілий для користувачів сервіс, який дозволить економити час та чекати проїзду через кордон на будь-якій зручній локації", – пояснив Найєм.

Проєкт реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державною митною та прикордонною службами України і вже презентований перевізникам. Наразі йде збір зауважень та пропозицій з боку професійних об’єднань.