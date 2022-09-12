Потік туристів з Росії до Європи впав у 10-20 разів

Улітку 2022 року турпотік з Росії до Європи знизився на 90-95% щодо показників літа 2019 року.

Про це свідчать дані Асоціації туроператорів Росії (АТОР), передає "Комерсант".

Так, за перше півріччя 2022 року кількість поїздок росіян до Європи досягла 1,2 млн, тоді як за аналогічний період 2019 року європейські країни відвідали 8 млн росіян (-85%).



"Указані цифри включають не тільки (і не стільки) туристичні візити. Це кількість візитів з усіма цілями (від роботи та навчання до приватних візитів до родичів)", – уточнюють у відомстві.

Найпопулярнішими країнами Європи серед росіян цього літа стали Греція, Іспанія, Італія та Франція.



Основними причинами негативної туристичної динаміки в європейському напрямку називають введені в березні авіасанкції та посилення візової політики країн ЄС щодо громадян Росії.

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Як повідомлялося, з 12 вересня набувало чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.

Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися.