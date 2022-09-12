Уряд відновив ліцензійний контроль над обігом палива, алкоголю та тютюну

Кабінет міністрів додав виробництво та торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, паливом, зберігання палива до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати діяльність на принципах декларування.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 вересня, передає Міністерство економіки.

Так, до переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність у сфері виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, зерновим дистилятом, біоетанолом.

"А також виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. І діяльність із виробництва, торгівлі та зберігання пального. Відтепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензії", – йдеться у повідомленні.

На переконання Мінекономіки, цей крок дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, попередить можливі зловживання у сфері обігу товарів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я населення.