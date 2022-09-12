Голова МАГАТЕ оголосив про початок консультацій щодо зони безпеки на Запорізькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) починає консультації щодо створення зони ядерної безпеки довкола окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляється на сайті організації.

"Як і раніше, я серйозно стурбований ситуацією на станції, яка залишається у небезпеці, поки тривають обстріли. Для вирішення цієї серйозної ситуації розпочато консультації щодо термінової необхідності створення зони ядерної безпеки та охоронної зони на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС)", – заявив Гроссі.

Він привітав зусилля українських спеціалістів, яким вдалося відновити резервну лінію електропередач на ЗАЕС, яка забезпечуватиме станцію електроенергією для власних потреб, що дозволило напередодні зупинити останній діючий реактор на ЗАЕС.

Водночас Гроссі наголосив, що ситуація на станції залишається нестабільною після тижнів обстрілів у цьому районі, які пошкодили життєво важливу енергетичну інфраструктуру. Адже навіть коли всі реактори на АЕС зупинені, електроенергія все ще потрібна для охолодження реактора та інших систем, необхідних для підтримки безпеки.

За даними МАГАТЕ, наразі Запорізька АЕС отримує електроенергію від енергомережі України. Крім того, на ЗАЕС також є 20 аварійних дизель-генераторів із запасами палива на щонайменше 10 днів роботи.

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Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.