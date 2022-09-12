Франція та Румунія підписали угоду для спрощення експорту українського зерна

Уряди Франції та Румунії підписали угоду, яка дозволить експортувати більше зерна з України в Європу та за її межі.

Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон у Twitter.

"Разом зі своїм румунським колегою Іонелом Скріоштяну і послом України Вадимом Омельченком я підписав угоду, яка сприяє експорту українських зернових через надання нашої логістичної експертизи. Наша цілковита солідарність з Україною", – зазначив він.

Раніше Бон пояснював, що ця угода дозволить Україні вивозити ще більше зернових до Європи та країн, що розвиваються, особливо в Середземномор'ї. Відповідно до проєкту угоди, Париж співпрацюватиме в розробці проєкту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимального використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної здатності там і в Сулінському каналі.

Це також допомогло б побудувати середньострокову стратегію на осях коридору між Румунією та Україною та забезпечити опори для оптимізації руху суден.