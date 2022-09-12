Через масований ракетний удар Росії напередодні було знеструмлено 40 підстанцій, – Міненерго

Унаслідок масованих ударів з боку російських військових 11 вересня було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги. Крім того, загинули четверо енергетиків.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Учора відбувся один з найбільш масових обстрілів енергетичної інфраструктури. Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ. Сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині", – зазначив він.

За словами міністра, на ранок понеділка повністю відновлене електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, залишаються знеструмленими 1,7 тис. споживачів на Сумщині, близько 3 тис. – на Дніпропетровщині, 12 тис. – на Харківщині.

"Опалювальний сезон ще не розпочався, а ворог вже пішов в масову атаку на енергетичні об‘єкти. Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак – це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього і організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектора – для максимальної ефективності і швидкості роботи", – додав Галущенко.

Крім того, під час обстрілів загинули четверо енергетиків, ще троє – отримали поранення.

Як повідомлялося, вечері 11 вересня внаслідок ворожих ракетних обстрілів проблеми з електро- та водопостачанням виникли у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях. Російські військові били по критичній інфраструктурі регіонів, зокрема по Харківській ТЕЦ-5.