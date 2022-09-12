Нацбанк призупинив ліцензії двох фінансових компаній

Національний банк застосував заходи впливу до двох фінансових компаній та одного ломбарду. Водночас одному ломбарду та одній фінансовій компанії регулятор поновив дію ліцензій.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 вересня, вони набирають чинності 12 вересня, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, Нацбанк застосував до двох фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг: ТОВ "Кит-Фінанс" та ТОВ "Сталь та Фінанси Бенк".

Зазначається, що ці фінансові компанії практично не ведуть діяльності та не комунікують з регулятором, не подають звітності тощо. "Саме тому було тимчасово зупинено їхні ліцензії з наданням можливості усунути порушення та відновити діяльність", – наголосив регулятор.

Також НБУ застосував до ПТ "Ломбард 24" ТОВ "Афінаж ЛТД" і Компанія" захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.

Зазначена фінансова установа не подає звітність та не надає інформацію на вимогу регулятора.

Наголошується, що фінансові установи, до яких застосовано заходи впливу, зобов’язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.

Водночас ПТ "Ломбард Оскар" (ПТ "Хімчистка "Оскар", ПТ "Швидке харчування "Обжора" та ТОВ "Експо Проперті Груп" поновлено дію ліцензій.

У Нацбанку нагадали, що 19 та 26 серпня до цих фінустанов було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у зв’язку з ненаданням інформації до Національного банку.

На сьогодні зазначені установи усунули порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії, тож Національний банк поновив дію їхніх ліцензій на надання фінансових послуг.