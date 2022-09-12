Кабмін передав Експортно-кредитне агентство в управління Нацбанку

Кабінет міністрів вніс зміни до статуту ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА), встановивши, що його діяльність регулюватиметься Національним банком України.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, нова редакція Статуту ЕКА була затверджена на позачерговому засіданні уряду 10 вересня.

"Ми перезавантажуємо роботу "Експортно-кредитного агентства", щоб перетворити його на потужний інструмент нарощування експорту українських товарів та послуг і сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції", – прокоментувала рішення очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що з цією метою ЕКА включено до реєстру фінансових установ, оновлено законодавство та нормативно-правову базу щодо його діяльності.

"Тепер страхування з боку ЕКА є основним видом забезпечення кредиту, а кожен кредитний договір на суму до 20 млн грн автоматично підтверджується Агентством. Тож банкам, які виступають агентами, не потрібно формувати додаткові резерви або вимагати застави від клієнтів", – пояснила Свириденко.

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Вона зауважила, що зміни у Статуті ЕКА ґрунтуються на положеннях закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства" від 24 березня.

Вони, зокрема, передбачають спеціальний статус "Експортно-кредитного агентства" як страховика-резидента, а також встановлюють, що ЕКА є юридичною особою приватного права, яка проводить діяльність на комерційній основі.

При цьому на ЕКА не поширюються вимоги закону "Про управління об’єктами державної власності", а діяльність Агентства регулюється Національним банком.

В оновленому Статуті встановлено, що мінімальна частка корпоративних прав держави має складати не менше 50% статутного капіталу плюс одна акція. Також розширено види діяльності зі страхування та перестрахування.

Крім того, внесено зміни до Положення про наглядову раду ЕКА. Зокрема, визначено, що її кількісний склад не може бути меншим, ніж три особи, а кількість незалежних членів наглядової ради має становити більшість у загальному складі.

Раніше Національний банк України доповнив перелік прийнятного забезпечення гарантіями та договорами страхування ПрАТ "Експортно-кредитне агентство". Це дозволило ЕКА спільно з банками запустити спеціальну Програму доступного фінансування експортерів на час дії воєнного стану. З початку її запуску загальна сума потенційно підтриманого експорту склала понад 270 млн грн.