Харків знову залишився без електроенергії через обстріли російських військ, – мер

У понеділок, 12 вересня, російські війська знову завдали масованого обстрілу по об’єктам у Харкові, у місті зникла електроенергія та припинено водопостачання.

Про це мер міста Ігор Терехов повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Обстріл Харкова. Масовий. Потрапляння до центру міста, прильоти до Основ'янського та Київського районів. Про руйнування та постраждалих інформація уточнюється", – написав Терехов.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", – додав міський голова Харкова.

Як повідомлялося, напередодні внаслідок масованих ударів з боку російських військ було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги у низці регіонів України, внаслідок чого виникли проблеми з електро- та водопостачанням у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В тому числі, російські військові завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, а також по Зміївській ТЕС.

Станом на ранко 12 вересня енергопостачання більшості постраждалих населених пунктів було відновлено.