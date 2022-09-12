"Укрпошта" планує купити 44 вантажні фургони за 125 мільйонів

АТ "Укрпошта" оголосило тендер на закупівлю за спрощеною процедурою 44 автомобілів вантажопідйомністю 6,32 тонн на очікувану суму 125,3 млн грн (із ПДВ).

Про це повідомляється в Prozorro, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з оголошенням, тендерні пропозиції приймаються до 20 вересня, аукціон буде запланований після 15 вересня. Термін постачання вантажівок – до 30 квітня 2026 року.

Умовами тендеру передбачено постачання автомобілів повною гарантією 36 місяцыв, або 200 тис. км, випущених у 2022 році, з дизельним двигуном Євро 5. Розмір фургона – 6,05х2,3х2,1 м із можливістю встановлення 12 контейнерів розміром не менше 950х720 мм. У вартість авто має бути враховано брендування.

Критерієм оцінки пропозиції є лише ціна.

Учасник має гарантувати, що автомобілі не ввезені до України після 24 лютого поточного року в митному режимі імпорту товарів із РФ.

У 2021 році "Укрпошта", зокрема, оновила автопарк за рахунок 18 вантажівок Iveco EuroCargo (вантажопідйомністю 11 тонн) вартістю близько 44,5 млн грн на умовах фінансового лізингу.

Крім того, в березні минулого року в рамках спільного проєкту з ЄБРР було укладено договір із компанією Vidi на закупівлю для пересувних відділень 1860 автомобілів Сitroen Berlingo L2 Worker загальною вартістю 1,3 млрд грн.

Із початку війни "Укрпошта" запустила 520 пересувних відділень поштового зв'язку, а загалом на маршрутах працюють 1700 пересувних відділень.