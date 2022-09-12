Кабмін виділив 110 мільйонів на будівництво посольства України в Туреччині

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 110 млн грн для завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження уряду №793 від 7 вересня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, з метою забезпечення завершення будівництва комплексу посольства України в Турецькій Республіці, започаткованого, згідно з розпорядженням від 2021 року, уряд виділив Міністерству закордонних справ з резервного фонду 110,03 млн грн за бюджетною програмою "Функціонування іноземних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ".