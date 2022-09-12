Гендиректор МАГАТЕ назвав першочерговою задачею припинення обстрілів Запорізької АЕС

МАГАТЕ прагне домогтися припинення обстрілів Запорізької АЕС, решта питань не залежить від агентства.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на пресконференції у Відні, передає Інтерфакс-Україна.

"Те, що нам справді потрібно, – це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип: не обстрілювати станцію", – сказав Гроссі.

За словами Гроссі, це стане практичним рішенням, домогтися більшої угоди може бути непросто "через політичні конфігурації".

За словами гендиректора, це можна контролювати дуже простим способом, оскільки тепер на АЕС знаходяться спостерігачі МАГАТЕ, які інформують про те, чи йдуть обстріли, чи ні.

Гроссі додав, що підходить до вирішення проблеми з найбільш практичної точки зору. Залучення інших організацій до вирішення проблеми не залежить від МАГАТЕ, проте гендиректор зазначив, що готовий вітати подібні ініціативи.

Він також заявив, що почав вести зі сторонами консультації щодо створення зони безпеки в районі ЗАЕС – як з українською, так і з російською стороною.

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Як повідомлялося, 11 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок консультацій щодо створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

Росія у свою чергу заявила що не планує відводити свої війська з території окупованої Запорізької АЕС в рамках оголошених Міжнародного агентства з атомної енергії консультацій про створення зони ядерної безпеки довкола атомної електростанції.

Раніше МАГАТЕ у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.