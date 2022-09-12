Кабмін доручив АРМА викупити "військові облігації" на 150 мільйонів

Кабінет міністрів погодив обсяг придбання Нацагентством з питань управління корупційними активами (АРМА) облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у сумі 152 млн грн, за рахунок грошових коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження уряду №795-р від 10 вересня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Наприкінці травня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про АРМА", дозволивши Агентству мати рахунки в депозитарних установах та в умовах воєнного часу купувати за рахунок розміщених на таких рахунках коштів облігації внутрішньої державної позики.