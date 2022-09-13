Кабмін передав Чорнобильському заповіднику 230 тисяч гектарів землі

Кабінет міністрів передав 226,96 тис. га у постійне користування Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 вересня, повідомляє пресслужба Мінприроди.

"Заповідник було створено ще у 2016 році, але до цього часу його землі не були належним чином оформлені. Наразі ці питання будуть впорядковані, а перед установою відкриються ще більші можливості для розвитку своєї природоохоронної та наукової діяльності", – прокоментував рішення голова міністерства Руслан Стрілець.

За його словами, 226,96 тис. га зони відчуження та зони безумовного відселення – це найбільший резерват дикої природи у Європі, а територію Чорнобильського заповідника можна порівняти з площею трьох Києвів, або Дністровського району у Чернівецькій області.

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Міністр зауважив, що за 6 років існування Чорнобильський заповідник пройшов шлях від реєстрації звичайної бюджетної установи до одного з флагманів впровадження креативних ідей і передових технологій. У 2020 році він був включений до світової бази територій, що охороняються (WDPA) та до системи GBIF з публікацією та оновленням датасетів, у 2022 році отримав Свідоцтво про державну атестацію наукової установи.

"Статус законного землекористувача дасть можливість заповіднику більш ефективно виконувати природоохоронні завдання, в тому числі в умовах відновлення після воєнних дій. Крім того, установа зможе розвивати свій потенціал як унікальна міжнародна платформа для наукового співробітництва", – зазначив голова Мінприроди.

Міністр також повідомив, що після оформлення Чорнобильським заповідником права постійного користування земельними ділянками буде повністю припинена діяльність ДСП "Північна Пуща", яка пов'язана із веденням лісогосподарства. Натомість, заповідник здійснюватиме виключно природоохоронні заходи, спрямовані на поліпшення та збереження лісових комплексів зони відчуження.

За даними Мінприроди, на території заповідника мешкає понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 видів занесені до Червоної книги України, та понад 1,2 тисячі видів рослин.