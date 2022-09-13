General Electric виділить бізнес у сфері охорони здоров’я в окремий підрозділ

General Electric Co. підтвердила намір виділити підрозділ GE HealthCare в окремий бізнес.

Про це йдеться в повідомленні GE, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, компанія створить раду директорів нового бізнесу після завершення процедури його відділення. GE HealthCare стане незалежною компанією у перший тиждень 2023 року.

Раніше повідомлялося, що GE планує поділитися на три компанії, які об'єднають в собі активи GE у сфері авіації, охорони здоров'я та енергетики. Підрозділи GE Renewable Energy, GE Power і GE Digital будуть об'єднані в один бізнес і виділені в 2024 році, частина компанії, що залишилася, зосередиться на авіації.