Nissan продовжив зупинку заводу в Росії ще на три місяці
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Японський автовиробник Nissan продовжить призупинення роботи складального заводу в російському Санкт-Петербурзі на три місяці, до кінця грудня.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.
"Виробництво призупинено в Санкт-Петербурзі до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією й будемо вживати необхідних заходів", – сказав представник Nissan.
Завод, який простоював у березні після вторгнення Росії в Україну, спочатку планувалося відновити наприкінці вересня.
Призупинення роботи заводу Nissan було продовжено через триваючі труднощі з отриманням запчастин з Європи та Японії, повідомляє щоденна газета Nikkei.