Німеччині не вдається зменшити витрати на імпорт товарів з Росії через зростання цін на енергоносії, – Reuters

Сумарна вартість імпорту товарів у Німеччину з Росії в липні склала 2,87 млрд євро, що на 10,2% більше, порівняно з липнем 2021 року.

Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства Німеччини, повідомляє Reuters.

При цьому у натуральному вираженні сумарний обсяг ввезених до Німеччини товарів з Росії впав на 45,8% порівняно з липнем минулого року. Така різниця пояснюється зростанням цін, особливо на енергоносії з Росії: Німеччина почала купувати менше товарів у цілому, але більше платити за нафту, газ та інші корисні копалини.

Зокрема, у липні Німеччина імпортувала сиру нафту та природний газ із Росії на 1,4 млрд євро, що на 1,6% більше порівняно з тим самим місяцем 2021 року. Водночас імпорт російського коксу та нафтопродуктів збільшився на 72,5% – до 0,5 млрд євро, а імпорт вугілля зріс більш ніж удвічі – до 0,3 млрд євро.

Водночас вартість німецького експорту до Росії впала у липні на 56,8% у річному вираженні – до 1 млрд євро.