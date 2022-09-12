Мінагрополітики пропонує запровадити пільгові ставки акцизів на біопаливо, – нардеп

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює в законопроєкті про підвищення акцизів на автомобільне паливо 7668-д знизити ставки акцизів на біопаливо та біодизель із 100 євро за 1000 літрів до 26 євро та 18 євро відповідно

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

"У середу (14 вересня) виносять на податковий Комітет законопроєкт №7668-д щодо повернення оподаткування до другого читання. Сьогодні була робоча група. Попередньо (ще можуть бути зміни), фінальна версія буде виглядати так: більшість ставок як і було – бензин 100 євро/1000 літрів, дизель 100 євро/1000 літрів, газ 52 євро/1000 літрів", – написав Желєзняк.

Також він повідомив, що по біопаливу є пропозиція від Мінагрополітики зменшити ставку зі 100 євро до 26 євро за 1000 літрів та біодизеля – 18 євро за 1000 літрів і залишити такі ставки на п'ять років із метою стимулювання внутрішньої переробки продукції.

"ПДВ для всього залишається на рівні 7%, як і було. Ще раз, це попередньо. Під час комітету і розгляду в залі можуть бути зміни. Особливо враховуючи що законопроекту подано 1078 правок на 5516 сторінках", – зазначив він.