Мінагрополітики пропонує запровадити пільгові ставки акцизів на біопаливо, – нардеп
Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.
"У середу (14 вересня) виносять на податковий Комітет законопроєкт №7668-д щодо повернення оподаткування до другого читання. Сьогодні була робоча група. Попередньо (ще можуть бути зміни), фінальна версія буде виглядати так: більшість ставок як і було – бензин 100 євро/1000 літрів, дизель 100 євро/1000 літрів, газ 52 євро/1000 літрів", – написав Желєзняк.
Також він повідомив, що по біопаливу є пропозиція від Мінагрополітики зменшити ставку зі 100 євро до 26 євро за 1000 літрів та біодизеля – 18 євро за 1000 літрів і залишити такі ставки на п'ять років із метою стимулювання внутрішньої переробки продукції.
"ПДВ для всього залишається на рівні 7%, як і було. Ще раз, це попередньо. Під час комітету і розгляду в залі можуть бути зміни. Особливо враховуючи що законопроекту подано 1078 правок на 5516 сторінках", – зазначив він.