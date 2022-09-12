Німеччина продовжить імпортувати ядерне паливо з Росії

Влада Німеччини не зобов’язана блокувати перевезення урану з РФ на своїй території, оскільки ядерне паливо не підпадає під санкції ЄС щодо Росії.

Про це заявив представник міністерства довкілля Німеччини Андреас Кублер, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на Associated Press.

"У нас немає юридичних підстав заважати перевезенням урану з Росії, оскільки імпорт ядерного палива до ЄС не підпадає під санкції ЄС, запроваджені через ситуацію навколо України", – заявив Кублер.

Агентство нагадує, що раніше ціла низка екологічних організацій на тлі розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України та введених у відповідь це антиросійських санкцій рядом країн, у тому числі ЄС, закликали Німеччину та Нідерланди заблокувати перевезення урану судном "Міхаіл Дудін" із французького порту "Дюнкерк" на переробне підприємство у німецьке місто Лінген (федеральна земля Нижня Саксонія), розташоване біля кордону з Нідерландами. Даним підприємством управляє французька компанія Framatome, яку контролює найбільша державна енергетична компанія Франції Electricite de France.

Кублер у свою чергу зазначив, що перевезення урану на судні "Міхаіл Дудін" до Лінгена відповідає вимогам безпеки, прийнятим владою Німеччини, тому транспортування вантажу дозволили. Водночас він наголосив, що Німеччина має намір відмовитися від ядерної енергетики та закрити переробні підприємства в Лінгені та Гронау.

AP пояснює, що енергомережі Франції значною мірою залежить від роботи АЕС. Тим часом влада Німеччини цього року планує припинити роботу трьох ядерних реакторів, що залишилися в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Французька влада планує направити публічну оферту про викуп акцій енергетичної компанії Electricite de France SA (EDF) за ціною 12 євро за штуку, витративши таким чином на націоналізацію компанії близько 9,7 млрд євро.