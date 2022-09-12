Мінекономіки запропонувало скасувати обов’язкові книги відгуків та пропозицій

Міністерство економіки України пропонує скасувати обов’язкове застосування книги відгуків та пропозицій компаніями у торгівлі та ресторанному господарстві.

Про це йдеться в розробленому Мінекономіки проєкті нової редакції Правил побутового обслуговування населення, передає Інтерфакс-Україна.

"Для належного виконання вимог чинного законодавства про наявність у кожному об'єкті надання послуг книги підприємці змушені витрачати значні кошти на адміністрування такого регулювання. Тому за рік такі витрати можуть сягати понад 47,6 млн грн", – сказано в аналізі документа.

Відомство уточнило, що в Україні налічується 122,39 тис. суб'єктів господарювання у сфері надання побутових послуг, 16,15 тис. – послуг пасажирського автомобільного транспорту, 8,32 тис. – послуг з тимчасового розміщення; 3,15 тис. – послуг із працевлаштування, 11,1 тис. – послуг туроператорів.

Мінекономіки нагадало, що книгу скарг та пропозицій було запроваджено ще в Радянському Союзі в різних сферах обслуговування населення, а також на промислових підприємствах і було майже єдиним своєрідним інструментом народного контролю за підприємствами, установами та організаціями, які надавали послуги громадянам.

У сьогоднішній Україні, на думку відомства, існує достатньо інструментів для захисту прав споживачів: звернення до Держпродспоживслужби, на урядову телефонну "гарячу лінію", органи місцевого самоврядування, суд, а також інтернет, які є ефективнішими засобами, оскільки в умовах ринкової конкуренції підприємці самі зацікавлені у покращенні якості обслуговування клієнтів.

"Крім того, як свідчить міжнародна практика, майже в усіх країнах Європейського Союзу (виключення – Польща) такий інструмент, як книга (відгуків – ред.) відсутня. У свою чергу, поширені системи consumer care and after-sale management (захисту споживачів та післяпродажний менеджмент), які займаються такими питаннями.У різних країнах – і різна практика, і різні законодавчі вимоги до організації роботи consumer care", – зазначають у Мінекономіки.