Суд закрив справу НАБУ проти нардепа Дубневича

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Ярослава Дубневича в організації схеми заволодіння коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму 93 млн грн.

Про це повідомила офіційна речниця ВАКС Олеся Чемерис, пише "Слово і діло".

"Колегією суддів дійсно закрите вказане кримінальне провадження. 13 вересня буде оголошено повний текст рішення", – сказала вона.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до суду обвинувальний акт у цій справі на початку лютого. У справі фігурують дев'ять обвинувачених, зокрема народний депутат України IX скликання Ярослав Дубневич (група "За майбутнє") та колишні чиновники філії "Центру забезпечення провадження" "Укрзалізниці". З даними слідства, вони організували схему закупівлі стрілочних переводів та запчастин до них у 2015-2017 роках за завищеними на понад 93 млн грн цінами.

Крім того, 23 серпня ВАКС закрив кримінальне провадження про привласнення газу вартістю понад 1,4 млрд грн НАК "Нафтогаз України" Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ, власниками яких є народний депутат Ярослав Дубневич і його брат Богдан. На думку суду, строк досудового розслідування у справі закінчився 30 червня 2019 року, а обвинувальний акт скерували до суду лише 26 грудня 2019 року.

Водночас колегія суддів не вважає стороною кримінального провадження компанії-власниці Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, попри проведення провадження стосовно них. Відповідно судді проігнорували рішення ВАКС від 17 жовтня 2019 року про встановлення представникам цих фірм строку до 17 грудня 2019 року.

За версією НАБУ і САП, у цій справі наближені до Дубневичів топменеджери двох ТЕЦ та керівники ряду приватних компаній протягом 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом "Нафтогазу України", купуючи його за пільговою ціною нібито для виробництва теплової енергії для населення, але привласнили його шляхом виготовлення електроенергії для промисловості та продажу її за ринковими цінами.

Загалом, упродовж 2013-2015 років вказані особи заволоділи природним газом НАК "Нафтогаз України" в обсязі 308,34 мільйона кубічних метрів, що завдало матеріальної шкоди НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн. Ця справа до закриття перебувала на стадії підготовчого засідання.

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Нагадаємо, Верховна Рада 31 жовтня 2019 року підтримала подання керівника САП Назара Холодницького, погодженого з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешту) щодо Дубневича.

Вищий антикорупційний суд 2 листопада 2019 року обрав нардепу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.

Апеляційна палата ВАКС 7 листопада 2019 року скасувала рішення суду першої інстанції та ухвалила нове, яким до нардепа було застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою 90 млн грн застави.

ВАКС 8 листопада того ж року повідомив про внесення застави на Дубневича у повному обсязі.

29 січня 2021 року ВАКС за клопотанням детективів НАБУ заарештував кошти Дубневича – понад $100 тис. та понад 100 тис. євро, вилучених у народного депутата під час обшуків.