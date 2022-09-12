Нацбанк передав банкам ще 100 мільйонів доларів та 72 мільйони євро готівкою

У понеділок, 12 вересня, Національний банк України (НБУ) здійснив одразу дві операції з системно-важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову, запропонувавши $100 млн доларів та 100 млн євро.

У підсумку в операції з обміну доларів США участь взяли 11 із 14 системно важливих банків, які обміняли всю суму запропонованої готівки, повідомляє пресслужба НБУ.Б

В операції з обміну євро участь взяли 7 із 14 системно важливих банків, які обміняли 72 млн євро.

Очікується, що вже найближчими днями банки поповнять каси додатковою готівковою валютою, в умовах тимчасової її нестачі через логістичні складнощі при ввезенні валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни.

"Менший попит банків на готівкові євро порівняно з запропонованим Національним банком обсягом вже свідчить про поступове вирішення такої проблеми", – зазначають у Нацбанку.

Крім того, НБУ рекомендував банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти.

Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував $100 млн готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.

В НБУ обіцяли, що регулятор проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно.