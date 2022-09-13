Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької АЕС, – МАГАТЕ

Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції; водночас чотири основні зовнішні лінії, як і раніше, не працюють.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Було відновлено другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС, що дає змогу однією лінією забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу тримати в резерві", – йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ додали, що останній діючий реактор №6 Запорізької АЕС, який працював кілька днів на потужності, необхідній для забезпечення власних потреб станції, був зупинений (10 вересня – ред.) після відновлення лінії електропередачі 330кВ і перейшов у режим холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів раніше.

"Наразі відновлено лінію 750/330 кВ, яку використовують для забезпечення електростанції необхідним для її функцій безпеки ресурсом, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві. Обидві лінії можуть отримувати електроенергію від мережі через розподільчий пункт сусідньої ТЕС", – зазначили в Агентстві.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив, що, попри наявність уже двох ліній електропередачі, які забезпечують доступ ЗАЕС до зовнішнього джерела живлення, ситуація з ядерною безпекою та захистом на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

У МАГАТЕ вкотре наголосили на необхідності створення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

Як повідомлялося, 11 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок консультацій щодо створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

Росія у свою чергу заявила що не планує відводити свої війська з території окупованої Запорізької АЕС в рамках оголошених Міжнародного агентства з атомної енергії консультацій про створення зони ядерної безпеки довкола атомної електростанції.

Раніше МАГАТЕ у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.