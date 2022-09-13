Зеленський доручив створити штаб для реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури

В Україні створять координаційний штаб для швидкого реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 вересня.

"За моїм дорученням прем’єр-міністр України провів сьогодні нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, "Нафтогазом". Буде утворений координаційний штаб для швидкого реагування на всі подібні прояви російського терору. Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і для допомоги деокупованим територіям", – наголосив очільник держави.

Він подякував "всім рятувальникам, які боролися з наслідками російських ракетних ударів по енергетичних об’єктах".

"Сотні населених пунктів у кількох областях України були знеструмлені через ці удари. Енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області та міста Харкова вдалося відновити", – зазначив президент, коментуючі ворожі ракетні удари останніх двох днів.

"Але сьогодні – нові удари по енергетичних об’єктах. Нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони намагатимуться зробити системною й таку форму терору", – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні внаслідок масованих ударів з боку російських військ було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги у низці регіонів України, внаслідок чого виникли проблеми з електро- та водопостачанням у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В тому числі, російські військові завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, а також по Зміївській ТЕС.