Харків та область знову залишилися без електроенергії, – ОПУ

Зранку 13 вересня Харків та Харківська область знову залишилися без світла внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

"Щойно повідомили, що Харків та область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні", – наголосив він.

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Як повідомлялося, окупанти вже другу добу обстрілюють критичну інфраструктуру країни. Напередодні внаслідок масованих ударів з боку російських військ було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги у низці регіонів України, внаслідок чого виникли проблеми з електро- та водопостачанням у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

В тому числі, російські військові завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, а також по Зміївській ТЕС.