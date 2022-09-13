Із одеських портів вийшло ще 7 суден з українським зерном

Ще сім суден з українським зерном вийшли 13 вересня із портів Великої Одеси.

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на Anadolu.



Раніше Спільний координаційний центр (СКЦ) дозволив вийти у вівторок із портів України семи судам із кукурудзою та пшеницею в межах чорноморської зернової ініціативи.

Згідно з ООН, судна Captain Dimitrios (65 тис. тонн кукурудзи), Super Saka (29 тис. тонн пшениці та 21 тис. тонн кукурудзи), Fanaria (18 тис. тонн пшениці) попрямують до Іспанії. Судна Propus (8,5 тис. тонн кукурудзи), Ata Ocean (6,3 тис. тонн соняшникової олії) та Greifswald (492 тонни кукурудзи) планують вирушити до Туреччини. Крім цього, судно Yada Team доставить до Ізраїлю 64,95 тис. тонн кукурудзи.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".