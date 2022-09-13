США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $600 мільйонів, – Politico
Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела у Конгресі.
За словами співрозмовника, раніше міністерство оборони США повідомило законодавцям про використання у вересні $1,3 млрд військових запасів.
Минулого тижня адміністрація президента США вже оголосила про пакет допомоги в розмірі $675 млн, тож новий пакет, як припускає джерело Politico, буде складатися із залишків тієї суми.
Як повідомлялося, 8 вересня під час відкриття засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін Джерело оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $675 млн. До нього увійшли, зокрема, GMLRS, гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та багато іншого.