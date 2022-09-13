На Львівщині арештували майно підприємства на 470 мільйонів. Власники – росіяни
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що підприємство є одним з найбільших виробників скляної продукції у західних регіонах країни. Його засновником є естонська компанія, а бенефіціарними власниками – група громадян РФ. Вони здійснюють фінансовий контроль за коштами від продажу скляних виробів.
"За даними слідства, посадовці підприємства ухиляються від сплати податку через фінансових посередників. Окрім того, ці громадяни РФ задіяні у матеріальному забезпеченні міністерства оборони РФ", – йдеться у повідомленні.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, службового підроблення, а також фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади.
Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.