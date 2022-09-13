"Нова пошта" та "Укрпошта" відновили роботу у звільненій від окупантів Балаклії (оновлено)

Найбільші українські поштові оператори "Нова пошта" та "Укрпошта" почали відновлювати роботу в деокупованих містах Харківської області.

Як повідомляє пресслужба "Нової пошти", з 12 вересня запрацювало мобільне відділення у Балаклії, яке проводитиме прийом та отримання посилок вагою до 10 кг. Воно працюватиме щодня з 11 до 16 години.

Водночас сплатити послуги з доставки на місці можна виключно через мобільний застосунок "Нової пошти" або відправити посилку коштом отримувача. Мобільне відділення наразі не приймає готівку.

До кінця цього тижня "Нова пошта" планує відкрити ще 14 відділень в інших деокупованих містах Харківської області, а до 1 жовтня відновити 80% мережі у звільнених населених пунктах області.

Своєю чергою пресслужба "Укрпошти" також оголосила про відновлення роботи у звільненій Балаклії з 13 вересня.

"Пересувні відділення Укрпошти першими поїхали в Граково та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних відділень, які працювали там до війни. Вже сьогодні сотні пенсіонерів отримали свої пенсії за травень, липень та вересень поточного року, які "Укрпошта" продовжить виплачувати протягом наступних тижнів. Згодом будуть виплачені і інші місяці", – зазначається у повідомленні.

В "Укрпошті" уточнили, що поки в Балаклії працюватиме три відділення поштового зв’язку, які надаватимуть базові фінансові послуги. Найближчими днями також планується відновлення доставки посилок.

"Пересувні відділення закриють на початку потреби людей. Але ми вже працюємо над ревізією стаціонарних відділень, щоб мати змогу обслуговувати українців, які невдовзі повернуться в свою рідну звільнену Балаклію", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.