Нацбанк анулював ліцензії 20 фінансових компаній

Національний банк анулював ліцензії 20 надавачам фінансових послуг, які не надали жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання відповідної ліцензії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, Нацбанк відкликав одну чи кілька діючих ліцензій у двох страхових компаній: ПРАТ "СК "Брокбізнес" та ПРАТ "СК "Престиж".

Також НБУ анулював усі ліцензії у шести фінансових компаній та лізингодавців: ТОВ "ІФК "Фінтемплум", ТОВ "ФК "Земельний капітал", ТОВ "Інтелпей", ТОВ "Корд Пей", ТОВ "Сігма Проперті" та ТОВ "Фінанс.ЮА".

Також регулятором було відкликано одну або декілька діючих ліцензій у наступних фінансових компаній: ТОВ "Фінансова компанія "Бебікон мані", ТОВ "ФК "Крам’є", ТОВ "ФК "Новий Світ", ТОВ "Аванс кредит", ТОВ "Іннова Фінанс" , ТОВ "ФК "Інтенсивні Фінанси", ТОВ "Командор Фінанс Груп", ТОВ "Кредити готівкою", ТОВ "Санфорд Капітал", ТОВ "Статус Дрім", ТОВ "ФК "Футура Фінанс" та ТОВ "ФК "Шефа Фінанс".

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 вересня 2022 року.