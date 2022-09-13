Бізнес спільно з Мінцифри та МЗС запустив маркетплейс для просування українського експорту

Продуктова ІТ-компанія EVO за підтримки Visa, комунікаційної агенції Banda та Міністерства цифрової трансформації й Міністерства закордонних справ створила маркетплейс Made with bravery – електронний майданчик, на якому продаватимуться товари, виготовлені в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Мета проєкту – об’єднати у спільноту українських виробників, популяризувати українське за кордоном та сприяти експорту українських товарів. І таким чином допомагати розвитку українського бізнесу та відбудові України", – йдеться у повідомленні.

Логістичний партнер проєкту виступила "Укрпошта", яка забезпечуватиме доставку товарів за кордон.

"Маркетплейс Made with Bravery – прекрасна можливість показати круті товари та продукти українських компаній широкому загалу. Україна має сміливих підприємців та першокласні бренди, про які повинен знати весь світ. Ця платформа дозволить бізнесу масштабуватися та знаходити нових клієнтів. А це прибуток, робочі місця, можливість донатити та тримати економіку України на стабільному рівні", – зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Як додав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у часи війни підтримка українських компаній надзвичайно важлива, особливо середнього і малого бізнесу.

"Тому МЗС системно працює над просуванням української продукції за кордоном. Новий онлайн-майданчик українських товарів із доставкою по всьому світу допоможе українському бізнесу експортувати та заробляти гроші за кордоном", – наголосив він.

На маркетплейсі представлені речі різноманітних категорій: одяг, взуття, аксесуари, товари для дому. А також їжа та напої, які мають довгий термін придатності та можуть доставлятися.

Продавати свої товари можуть українські виробники, які відповідають певним вимогам. Ці вимоги перевіряються при реєстрації. Зокрема, продавцем на маркетплейсі може бути виключно суб`єкт підприємницької діяльності, який зарекомендував себе на ринку України як виробник/продавець товарів високої якості.

Насамперед йдеться про бренди, що представлені у соціальних мережах, мають гарні фото та опис товару. Також у пріоритеті – виробники унікальних, автентичних речей. Дізнатися детальніше про умови реєстрації виробника, розміщення товарів та інші аспекти приєднання до спільноти можна тут.

Крім того, якщо мерчант поповнює рахунок маркетплейсу бізнес-картками Visa, він додатково отримує компенсацію розміром у 10%.

Важливо, що 5% від вартості кожного придбаного товару маркетплейс передає фандрейзинговій платформі United24. Спеціальна комісія платформи спрямовує дані кошти на актуальні на той момент програми з відбудови України. Крім того, при оплаті карткою Visa додатково ще 5% від вартості покупки також перераховуються United24 на підтримку і відбудову держави.