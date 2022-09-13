Україна вимагатиме запровадження санкцій Євросоюзу проти "Росатома", – Кулеба

Україна хоче включити російський "Росатом" до нового пакету санкції Євросоюзу проти РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.

"Я, наприклад, вважаю і ми будемо просувати тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції "Росатом", особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники "Росатому", які, по суті, здійснюють злочинну діяльність.

Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього, будемо з ними працювати", – наголосив він в інтерв’ю агентству.

Кулеба прогнозує, що новий санкційний пакет ЄС може бути введений швидше, ніж до кінця року.

Утім, міністр визнав, що питання введення нових санкцій проти Росії в деяких країнах ЄЄ дещо згасає. Тому кожен наступний пакет даватиметься складніше, ніж попередній, за нинішнього статус-кво. Але, за його словами, "це живий процес, з ними треба працювати".

Як повідомлялося, 11 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок консультацій щодо створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

Росія у свою чергу заявила що не планує відводити свої війська з території окупованої Запорізької АЕС в рамках оголошених Міжнародного агентства з атомної енергії консультацій про створення зони ядерної безпеки довкола атомної електростанції.