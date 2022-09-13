Євросоюз може відмовитися від обмеження цін на російський газ, – The Guardian

Євросоюз, скоріш за все, не вводитиме стелю цін на російський чи якийсь інший імпортний газ.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на проєкт документу.



"Проєкт постанови щодо "інструменту вирішення надзвичайної ситуації у сфері електроенергетики", з яким ознайомився Guardian, не містить обмеження ціни ні на російський, ні на імпортний газ", – пише видання.

Водночас очікується, що ЄС стягуватиме податки на надприбутки з компаній у сфері енергетики, з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.



Зазначається, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представить план Європи щодо боротьби зі зростанням цін на електроенергію 14 вересня.



Як уточнюють журналісти, остаточний текст документу ще може змінитися.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі 9 вересня не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ. Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, погрожує взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.