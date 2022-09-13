Виведення коштів російського олігарха: Підозрюють колишніх керівників "Альфа-Банку" (оновлено)

Ексголову та виконувача обов’язків голови правління одного з найбільших приватних банків країни підозрюють у виведенні активів російського олігарха із України.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 КК України).

У повідомленні наголошується, що кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх.

"За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування", – пояснюють правоохоронці.

Так, поки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті складала $13,4 тис. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн грн.

"Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до $16,4 млн. Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн грн", – з’ясували слідчі.

При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи. Наразі вживаються заходи щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління приватного банку в Україні. Також накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на 12,2 млрд грн та корпоративні права на понад 53,4 млн грн.

Водночас в Офісі генпрокурора не уточнили ім’я російського олігарха та назву банківської установи. Однак відомо, що серед десятки найбільших українських банків лише "Альфа-Банк" має російських бенефіціарів, на початку березня НБУ включив його до переліку системно важливих.

Пізніше у пресслужбі "Альфа-Банку" підтвердили, що його колишні менеджери отримали підозри у несплаті фінустановою 18,3 млн грн податків, передає Інтерфакс-Україна. У банку запевнили, що сприяють правоохоронним органам та сподіваються, що звинувачення у несплаті податків виявляться непорозумінням.

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Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-Банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-Банк".