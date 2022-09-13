Вітренко оцінив непрямі субсидії через "Нафтогаз" у 840 мільярдів за рік

Сума непрямих субсидій споживачам, які надаються через НАК "Нафтогаз України", у 2022 році складе близько 842 млрд грн, що у 3,4 раза більше, ніж торік.

Про це на брифінгу заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У 2021 році сума непрямих субсидій, які надавалися через НАК "Нафтогаз", становить 249 млрд грн, очікується, що у 2022 році вона становитиме 842 млрд грн", – сказав Вітренко.

За його словами, уряд використовує "Нафтогаз" для надання непрямих субсидій споживачам.

"Можемо обговорювати, наскільки це правильно чи ні, але "Нафтогаз" – це інструмент для уряду, щоб надавати непрямі субсидії споживачам", – зазначив Вітренко.

Він пояснив, що під непрямими субсидіями мається на увазі субсидія, що надається за рахунок різниці в ціні між ринковою ціною газу та ціною, за якою його отримує споживач у межах кількох напрямків покладених на компанію спецобов'язків.

При цьому Вітренко вважає, що ці витрати не будуть компенсовані "Нафтогазу".

Водночас голова НАК закликав споживачів економити ресурс усіма можливими способами, у тому числі за рахунок енергоефективних заходів, та по можливості переходити на альтернативні види палива.

Читайте також: Україна планує увійти в листопад із запасами газу в сховищах до 15 мільярдів кубометрів, – "Нафтогаз"

Як повідомлялося, Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" постачати газ за пільговими фіксованими цінами, які у рази нижче ринкових, для потреб населення, для виробників тепла та гарячої води, а також для технологічних потреб операторів газорозподільних систем.

Згідно з планами уряду, це дозволить уникнути підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення для населення під час війни.