Везуть підробки: Російська митниця визнала проблеми із "сірим" імпортом продукції відомих брендів

У Росію під виглядом так званого "сірого" імпорту найчастіше завозять підроблені дитячі іграшки, одяг, взуття, парфумерію та електроніку.

Про це розповів заступник голови Федеральної митної служби РФ Володимир Івін, пише російський "Коммерсант".

Він уточнив, що такий товар зазвичай надходить на ринки та у дрібні магазини.

"Спроби під виглядом паралельного імпорту ввезти підроблені, контрафактні та, найгірше, неякісні товари, особливо таких груп, як дитячі іграшки, є. З цим ми, безперечно, боремося. Основні контрафактні товари, які ми виявляємо, крім іграшок – це одяг, взуття, парфумерія, електроніка, в основному з країн Азії, звичайно", – визнав російський чиновник.

За його словами, з початку травня порушено 164 справи за фактом ввезення контрафактних товарів.

Водночас заступник голови ФМС запевнив, що купувати завезену за схемою "сірого" імпорту техніку безпечно, якщо це оригінальний товар. За його словами, з 7 травня в рамках паралельного імпорту до Росії ввезли близько 1 млн тонн товарів на суму понад $6 млрд.

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Як повідомлялося, через масовий вихід світових брендів наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.