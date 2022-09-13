Експорт чавуну з України впав з початку року на 60%

Україна в січні-серпні 2022 року знизила експорт переробного чавуну в натуральному вираженні на 59,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 877,63 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, за вказаний період експорт чавуну в грошах впав на 57,8% – до $475,53 млн, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому експорт здійснювався в основному в США (40,42% поставок у грошовому вираженні), Польщу (33,23%) та Туреччину (9,3%).

У січні-серпні 2022 року Україна імпортувала 15 тонн чавуну з Німеччини на $25 тис., тоді як за вісім місяців 2021 року імпортувала 149 тонн чавуну на $163 тис. з Німеччини (64,42%), РФ (28,22%) та Словаччини (7,36%).

Як повідомлялося, Україна в 2021 році збільшила експорт чавуну в натуральному вираженні на 4,2% порівняно з 2020 роком – до 3,24 млн тонн, експорт чавуну в грошовому вираженні зріс на 78,1% – до $1,64 млрд. При цьому експорт здійснювався в основному в США (53,61% поставок у грошовому вираженні), Італію (22,08%) та Туреччину (9,74%).

За 2021 рік Україна імпортувала 185 тонн чавуну на $226 тис. із Німеччини (74,34%), РФ (20,35%) та Словаччини (5,31%), тоді як 2020 року ввезла 593 тонн на $417 тис.