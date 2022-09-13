"Нафтогаз" сподівається збільшити видобуток газу на звільнених територіях, – Вітренко
Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
"На тих територіях, які нещодавно були звільнені, видобуток, який ми можемо отримати додатково, становить приблизно 1 млн кубометрів на добу, і навіть більше. Це фактично дає нам можливість повернутися до рівня видобутку, який у нас був до початку повномасштабної війни", – сказав Вітренко.
У липні повідомлялося, що "Укргазвидобування" запустило нову надглибоку газову свердловину на Полтавщині.
Як повідомлялося, "Укргазвидобування" з початку повномасштабної війни Росії проти України до червня-липня 2022 року скоротило видобуток природного газу на 6%.
Водночас, за оцінками керівництва НАК "Нафтогаз України", приблизно 94% добового видобутку газу групи перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість видобутку до лінії фронту.