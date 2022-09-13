У Росії заявили про зменшення знижки на російську нафту вдвічі

Заступник генерального директора-керівник дирекції Російського енергетичного агентства (РЕА) Міненерго РФ Дєніс Дєрюшкін розповів про падіння дисконту на російську нафту марки Urals щодо європейської Brent удвічі - до $20 за барель.

За словами Дєрюшкіна, зниження вартості відбулося завдяки падінню вартості фрахту, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на "Коммерсант".

"У зв'язку з тим, що фрахт трохи впав і знаходяться альтернативні споживачі, сьогодні дисконт на Urals складає вже не $40, а $20. Це, як і раніше, суттєвий дисконт, суттєвий удар по економіці видобувних компаній, але загалом це поки комфортні реалії, в яких можна існувати", – сказав Дєрюшкін на VI Міжнародному байкальському ризик-форумі в Іркутську.

Дєрюшкін також додав, що ще два місяці тому дисконт на російську сировину становив $40 за барель. Знижки на нафту з Росії виникли внаслідок відсутності страхування угод і бажання банків надавати акредитиви, а також через здорожчання фрахту суден.

7 вересня вартість європейської нафти Brent уперше за сім місяців опустилася нижче за рівень $90 за барель. Вартість листопадового контракту на постачання північноморської нафти, за даними ресурсу Investing.com, опускалася до $88,93 за барель, мінімуму з 3 лютого. З даних ресурсу Profinance випливало, що ціна на російську нафту Urals знизилася на 4,8%, до $69 за барель, мінімуму з середини серпня.